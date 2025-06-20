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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

SNL تكشف سر Domingo: مستوحى من خطاب وصيفة عروس حقيقي

Saturday Night Live
Saturday Night Live
شروق سلامة

كشفت كواليس Saturday Night Live عن المفاجأة وراء أنجح اسكتشاتها لهذا الموسم، “Domingo: Bridesmaid Speech”، الذي أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا منذ عرضه في أكتوبر خلال حلقة استضافت النجمة أريانا غراندي.


 

في حديث خاص مع Vanity Fair، أوضح كُتّاب البرنامج جيمي فولي وسيرا أو سوليفان أن فكرة الاسكتش جاءت من فيديو حقيقي تم تداوله على إنستغرام، حيث ظهرت إحدى وصيفات العروس تُلقي خطابها في حفل الزفاف وهي تغني بأسلوب غير احترافي مقطعًا من Hamilton، ما سبب لحظة من الإحراج الواضح على وجه العروس والعريس.


 

فولي علّق على الفيديو قائلًا: “كان هناك شيء ما في نظرة العروسين… كانت لحظة رائعة من الكوميديا الصافية.” أما سوليفان فأضافت: “أرينا غراندي شافت الفيديو وقالت فورًا: أنا لازم أغني نشاز. الموضوع بيتطلب ده.”


الاسكتش الذي شارك فيه مارسيلو هيرنانديز بدور “دومينغو”، تدور أحداثه في زفاف حيث تبدأ مجموعة من الوصيفات بغناء تهنئة للعروس، لكن الأغنية سرعان ما تنقلب عندما تكشف إحدى الوصيفات (كلوي فينمان) عن علاقة سرية جمعتها برجل يُدعى “دومينغو” — وسط ذهول العريس والحضور. وفي نهاية الأغنية، يظهر دومينغو بنفسه ليعترف بالعلاقة، في لحظة كوميدية مفاجئة.


 

الاسكتش حصد أكثر من 171 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح رسميًا الأكثر مشاهدة في الموسم، مع أكثر من 19 مليون مشاهدة على يوتيوب. وقد عاد “دومينغو” لاحقًا في حلقة استضافت شارلي XCX، ثم مجددًا في عرض SNL50 الاحتفالي.

النجمة فينمان، التي توقعت في البداية أن تُجسّد دور العروس بسبب عدم قدرتها على الغناء، قالت مازحة: “أنا واحدة من أسوأ المغنيات في الفريق، بس طلع إن ده كان هو المطلوب.”


 

ما بين اللحظة الواقعية المحرجة والأداء الكوميدي المذهل، تحوّل “Domingo” من مجرد فيديو عابر إلى ظاهرة تلفزيونية، تؤكد من جديد قدرة SNL على التقاط لحظات الواقع وتحويلها إلى كوميديا لا تُنسى.


 

Saturday Night Live Domingo أكتوبر Vanity Fair

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