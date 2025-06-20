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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ القاهرة يتابع عمليات رفع أنقاض عقاري حدائق القبة.. صور

عمليات رفع أنقاض عقاري حدائق القبة
عمليات رفع أنقاض عقاري حدائق القبة
أحمد مهدي

وصل قبل قليل محافظ القاهرة، إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة.

وأصيب شخصان جراء انهيار عقارين بحدائق القبة في القاهرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجار البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهم على السكان.

فيما تستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقارين كلا منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين او ضحايا أسفل الأنقاض.

الحماية المدنية رفع أنقاض عقارين حدائق القبة عقارين حدائق القبة محافظ القاهرة

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