استكمال عمليات البحث تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

تواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية، عمليات البحث أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض، حيث تم انتشال مصابين اثنين من أحد العقارات.

وأصيب فردان من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع انقاض عقاري حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهما في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

فيما وصل قبل قليل محافظ القاهرة وأجهزة المحافظة إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة لمتابعة عمليات رفع أنقاض العقارات.

فيما أصيب شخصان جراء انهيار عقارين بحدائق القبة في القاهرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجار البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض للمنزل الثاني.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهما على السكان.

فيما تستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل أنقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقارين كل منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.