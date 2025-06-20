فحوصات طبية معتمدة للاعبي نادي الزهور بتوجيهات الشباب والرياضة

يُجري الفريق الطبي المعتمد من وزارة الشباب والرياضة الفحوصات الطبية لإعداد الملفات الطبية للاعبي نادي الزهور ،وفقاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة بضرورة اجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين، من أجل إعداد ملف طبي متكامل لكل لاعب.

وشهد اليوم بحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، وكابتن ياسر حفني عضو مجلس الإدارة.



تأتي هذه المبادرة في إطار حرص نادي الزهور الرياضي على صحة وسلامة لاعبيه.

وتقام هذه الكشوفات وفق المواعيد التالية:

الجمعة بمدينة نصر في صالة التايكوندو من 10 صباحاً حتى 9 مساءً.

السبت بالتجمع الخامس في صالة الجمباز بجوار مركز هانزا ميديكا – قطاع الاسكواش من 10 صباحاً حتى 9 مساءً.

ويتم الحجز مسبقاً بالإدارة المالية من 9 صباحاً حتى 8 مساءً يومياً ويتم استلام شهادة طبية معتمدة بختم النسر (صالحة 6 أشهر إلى سنة).

وتشمل الفحوصات:

كشف باطنة – قلب – صدر- قياس ضغط الدم

تخطيط القلب الكهربائي (ECG)- موجات صوتية على القلب (ECHO)- تقييم القدرة التنفسية- صورة دم كاملة (CBC)

كوليسترول – سكر – أنزيمات القلب.

كما تعاقد نادي الزهور رسمياً مع: مركز العلاج الطبيعي و التأهيل* ( La Vie ) ومقره: بوابة ٧ نادي اتحاد الشرطة الرياضي - شارع سك العمله - الدراسة - بالقرب من مسجد الشرطه بطريق صلاح سالم، وفقاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة بضرورة اجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين في احدى المستشفيات الحكومية أو التابعة لـ الشرطة أو القوات المسلحة، من أجل إعداد ملف طبي متكامل لكل لاعب..

الجدير بالذكر أن هذه الفحوصات مفروضة من قبل وزارة الشباب والرياضة لممارسة أي رياضة، والنادي لا يُلزم أعضاءه بمستشفى محدد بل يحاول المساهمة في توفير مستشفيات معتمدة بأسعار مخفضة.