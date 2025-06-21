بكام كيلو الأرز اليوم .. أسعار السلع الغذائية السبت 21 يونيو

تشهد الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، إذ سُجِّل تراجع في أسعار بعض المنتجات، يقابله ارتفاع طفيف في سلع أخرى.

ومن بين هذه التحركات انخفاض كبير في أسعار العدس والفول، مقابل صعود محدود في أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس.

أسعار السلع اليوم السبت

سجّل الأرز المعبأ متوسط سعر 35.07 جنيهًا للكيلو، بزيادة طفيفة قدرها 12 قرشًا.

انخفض الفول المعبأ بمقدار 2.55 جنيه، ليبلغ 57.25 جنيهًا.

ارتفع الدقيق المعبأ إلى 26.83 جنيهًا، بزيادة 1.12 جنيه.

صعد زيت عباد الشمس إلى 91.7 جنيهًا للتر، بزيادة 1.77 جنيه.

تراجع السكر المعبأ إلى 35.09 جنيهًا، بانخفاض قدره 56 قرشًا.

انخفضت المكرونة المعبأة (400 جرام) إلى 26 جنيهًا، بتراجع 1.85 جنيه.

ارتفعت المكرونة المعبأة (كيلو) إلى 28.6 جنيهًا.

سجّل العدس الصحيح المعبأ أكبر تراجع، بقيمة 14.10 جنيه، ليصل إلى 53.33 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر المكرونة السائبة عند 25.58 جنيهًا، مع تراجع طفيف.

انخفض سعر الفول المجروش إلى 56.8 جنيهًا، بتراجع قدره 81 قرشًا.