الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام الصيف 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، في بداية فصل الصيف 2025، الذي يبدأ اليوم السبت 21 يونيو.

و|اشارت الهيئة، في بيان، إلى أن طقسا شديد الحرارة سيسود اليوم نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلا ليلاً وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم السبت:

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين، بتوخي الحذر، وتهدئة السرعة عند القيادة، وترك مسافات آمنة بين السيارات؛ حفاظا على حياة المارة والركاب.

طقس أول أيام الصيف

تختلف درجات الحرارة في كل مدينة ومحافظة اليوم ، مع بداية أول أيام الصيف، وهو ما نعرضه فيما يلي:

القاهرة: الصغرى 24 العظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 العظمى 37

6 أكتوبر: الصغرى 22 العظمى 37

بنها: الصغرى 23 العظمى 35

دمياط: الصغرى 23 العظمى 31

المنصورة: الصغرى 22 العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 23 العظمى 35

كفر الشيخ: الصغرى 22 العظمى 35

شبين الكوم: الصغرى 22 العظمى 35

طنطا: الصغرى 22 العظمى 35

الإسماعيلية: الصغرى 22 العظمى 35

السويس: الصغرى 23 العظمى 35

العريش: الصغرى 22 العظمى 32

رفح: الصغرى 20 العظمى 31

رأس سدر: الصغرى 27 العظمى 38

نخل: الصغرى 16 العظمى 32

كاترين: الصغرى 14 العظمى 32

الطور: الصغرى 24 العظمى 37

طابا: الصغرى 23 العظمى 36

شرم الشيخ: الصغرى 27 العظمى 38

الإسكندرية: الصغرى 21 العظمى 30

العلمين: الصغرى 20 العظمى 30

مطروح: الصغرى 22 العظمى 29

أسيوط: الصغرى 22 العظمى 37

سوهاج: الصغرى 23 العظمى 37

قنا: الصغرى 25 العظمى 40

الأقصر: الصغرى 25 العظمى 40

أسوان: الصغرى 26 العظمى 41

الوادي الجديد: الصغرى 22 العظمى 39

أبو سمبل: الصغرى 22 العظمى 39

الفيوم: الصغرى 24 العظمى 36

بني سويف: الصغرى 23 العظمى 36

المنيا: الصغرى 22 العظمى 37

الغردقة: الصغرى 27 العظمى 37

سفاجا: الصغرى 27 العظمى 37

مرسى علم: الصغرى 26 العظمى 35

شلاتين: الصغرى 27 العظمى 38

حلايب: الصغرى 27 العظمى 35

أبو رماد: الصغرى 26 العظمى 34

رأس حدربة: الصغرى 24 العظمى 31

نويبع: الصغرى 23 العظمى 36

دهب: الصغرى 23 العظمى 37

سانت كاترين: الصغرى 14 العظمى 32



درجات الحرارة الأحد 22 يونيو ثاني أيام فصل الصيف 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 23 يونيو ثالث أيام فصل الصيف 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.