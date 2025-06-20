قرار بشأن عاطل عرض حياة المواطنين للخطر في حفل زفاف

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



