بعد 11 ساعة.. انتشال طالب على قيد الحياة من بين أنقاض عقار حدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في انتشال طالب على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة، بعد مرور أكثر من 11 ساعة على انهياره.

وكانت الأجهزة المعنية في القاهرة والإسعاف تمكنت من انتشال فتاة صغيرة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنكوب بعد أكثر من 9 ساعات على انهياره ظهر اليوم الجمعة.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة 13 شخصا من عقار سكني مهدد بالسقوط في محيط عقارات حدائق القبة حيث تم إجلاؤهم بواسطة السلالم الخاصة بالحماية المدنية.

ومن جهتها، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردونا أمنيا بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة (آيل للسقوط) في نفس المنطقة.

ووصل اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة، إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة؛ لمتابعة تطورات الحادث، وعمليات رفع الأنقاض.

وتواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة.

فيما أصيب فردين من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع الأنقاض، وتم إسعافهما في موقع الحادث عبر سيارات الإسعاف.