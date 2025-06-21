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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه وأسرته لحادث سير

أحمد سعد
أحمد سعد
ميرنا محمود

طمأن الفنان أحمد سعد جمهوره على حالته  الصحية بعد تعرضه لحادث سير ، خلال قيادته سيارته الجديدة برفقة أولاده وزوجته.

و شارك أحمد سعد جمهوره صورا  بالجلابية البيضاء وهو نائم برفقة أحد أصدقائه دون ظهور أي أثار للحادث عليه.

تفاصيل حادث سير أحمد سعد

وكان قد كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل تعرضه لحادث سير ، خلال قيادته سيارته الجديدة برفقة أولاده، بعد شرائها مباشرا.


وقال أحمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: "أنا عارف إن العين بتيجي للعربية بعد الشراء، كنت بجربها ومعايا أولادي بفرّحهم، وطلعت من المعرض على الحادثة، ومقطورة نقل طيّرتني".


وأضاف: "العربية كانت لسه من غير نمر ولا متأمَّن عليها، وحاسس إن ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج."


وكان قد كشف الفنان أحمد سعد، عن تعرضه لحادث سير، كاتبا : لله ما أعطى ولله ما أخذ كنت بجرب السيارة ورايح أعلق نمرها ولكن حصلي حادث بس الحمد لله أنا واولادي وزوجتي بخير".

احمد سعد حاله احمد سعد حادث احمد سعد

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