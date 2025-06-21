الصحة الإيرانية: 430 قتيـلاً وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل 5 من عناصره وإصابة اثنين آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في مدينة خرم آباد غرب إيران، ضمن موجة الغارات التي طالت منشآت حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وزارة الصحة الإيرانية: 430 قتيلاً وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم

وفي حصيلة أولية ثقيلة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل 430 شخصًا، إلى جانب أكثر من 3500 مصاب، في مناطق متفرقة من البلاد، ما يعكس حجم التصعيد والخسائر البشرية المتزايدة.

إعلام إيراني: لا تسرب إشعاعي في منشأة أصفهان النووية

رغم القصف المكثف، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن منشأة أصفهان النووية، التي تعرضت لهجوم جوي، خالٍ من أي تسريبات للمواد الخطرة، مشددة على أن جميع الأنظمة هناك تعمل تحت السيطرة، في محاولة لطمأنة الرأي العام المحلي والدولي.

مصفاة طهران تعمل بكفاءة رغم التصعيد

وفي السياق ذاته، نقل الإعلام الإيراني عن مصادر رسمية أن مصفاة طهران ومنشآتها البترولية لم تتعرض لأي ضرر مباشر وتعمل بكفاءة عالية، نافية ما تردد عن توقف الإنتاج أو وقوع انفجارات داخل المنشأة.