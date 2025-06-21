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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يشارك فى فعالية إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

 شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة" الذى يأتى ضمن مبادرة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع (G7) لعام 2024.

وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) فى العاصمة الإيطالية روما؛ بحضور أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالى، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول الأفريقية، وممثلى المنظمات الدولية، والشركات التكنولوجية العالمية والأفريقية.

تأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة" تلبية للدعوة التى وجهها له أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة فى إيطاليا.

ويأتى إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. ويستهدف المركز تسريع وتيرة التحول الرقمى فى القارة الأفريقية وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى فى القارة، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأفريقى للذكاء الاصطناعى. حيث تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها من بينها مصر.

وتتمثل أهداف المركز فى تحقيق زيادة كبيرة فى إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكرى الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا، وتطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعى فى البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الأفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمعالجة تحديات التنمية، فضلا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعى الأفريقية.

حضر فعاليات إطلاق المركز الدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى الذى تم اختياره ممثلا عن مصر كعضو مؤسس فى المجلس التنفيذى لتسيير أعمال المبادرة. وشارك فى مختلف فعاليات المؤتمر الذى عُقد لتبادل الرؤى حول المركز وسبل تحقيق أهدافه المستقبلية.

وزير اتصال اتصالات

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