محافظ جنوب سيناء يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة ملفات التنمية والخدمات

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بمقر مكتبه بمدينة شرم الشيخ، في إطار حرصه على التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية من أجل دعم جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع النواب عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروعات البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز السياحة، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، كما استعرض التحديات التي تواجه بعض القطاعات، وسبل معالجتها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

و نقل النواب خلال اللقاء مطالب المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدين أهمية مراعاة الأولويات المحلية في تنفيذ الخطط التنموية، وتوجيه الاستثمارات إلى ما يحقق أثراً ملموساً في حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالدور الوطني والفعال لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل صوت المواطن والمشاركة في صياغة أولويات العمل التنموي بالتعاون المستمر، بما يعزز مناخ المشاركة المجتمعية في صنع السياسات.

من جانبهم، أعرب أعضاء الشعب والشيوخ عن تقديرهم لما يبذله المحافظ من جهود تنفيذية و ميدانية ومتابعة حثيثة للمشروعات على أرض الواقع، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة التنمية في جنوب سيناء، وحرصهم على التعاون الكامل من أجل تحقيق آمال وطموحات المواطنين في مختلف المدن والمراكز.