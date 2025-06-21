كواليس استبعاد كوكا من مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل جديدة تتعلق باستبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، من مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح شلبي خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر2 ، أن كوكا تعرض لكدمة عقب مباراة إنتر ميامي، وخضع لأشعة أثبتت سلامة الركبة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات.

وأضاف: "رغم تأكيد الأشعة سلامته، رفض اللاعب خوض التدريبات، وطلب إجراء أشعة جديدة للتأكد من حالته، وهو ما تسبب في استبعاده من مباراة بالميراس، رغم أن الأشعة الثانية أيضًا أثبتت خلوه من الإصابة".