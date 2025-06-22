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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حادث مروع.. ريبل ويلسون تكشف تفاصيل إصابتها الخطيرة في كواليس Bride Hard | صور

من كواليس Bride Hard
من كواليس Bride Hard
شروق سلامة

كشفت الممثلة والكوميدية الأسترالية ريبل ويلسون، في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، عن تفاصيل حادث مؤلم تعرضت له أثناء تصوير مشهد أكشن في فيلمها الجديد Bride Hard، حيث أصيبت بإصابة مباشرة في وجهها تطلبت تدخلاً جراحيًا دقيقًا.

قالت ويلسون، البالغة من العمر 45 عامًا:
«كنت أستمتع كثيرًا بتصوير مشاهد الحركة، فهذه التجربة كانت جديدة عليّ. لكن في الليلة الأخيرة من التصوير، حوالي الساعة الثالثة فجرًا، وقع حادث مروّع أثناء مشهد قتال، حيث اصطدم سلاح ناري بوجهي عن طريق الخطأ، وهو أمر لم يكن من المفترض أن يحدث».


 

وتابعت: “انفتح أنفي تماماً، وتم نقلي على الفور إلى المستشفى بسيارة إسعاف. كان عليّ أن أنتظر وصول جراح تجميل مختص في السادسة والنصف صباحاً. خلال هذه الساعات كنت أطرح على نفسي سؤالاً واحداً: هل سيعود وجهي طبيعياً يوماً ما؟”


 

لحسن الحظ، تولى أحد أمهر جراحي التجميل في مدينة سافانا بولاية جورجيا إجراء العملية، وتمكن من خياطة الجرح بعناية فائقة. لاحقاً، خضعت ويلسون لجلسات علاج بالليزر للتأكد من عدم بقاء أثر واضح للندبة، خاصة أن الإصابة كانت في منتصف وجهها تماماً.


وأضافت مازحة: “على الأقل أصبحت الآن ضمن نادٍ يضم توم كروز ودانيال كريغ، فكلاهما تعرض لإصابات أثناء تصوير أفلام أكشن. إنه نادٍ مميز بالفعل.”

فيلم “Bride Hard”، الذي يُعرض في دور السينما في العشرين من يونيو، يجمع بين الكوميديا والحركة، وتؤدي فيه ويلسون دور عميلة سرية تتنكر في شخصية وصيفة شرف خلال حفل زفاف، قبل أن تندلع أحداث عنيفة تُجبرها على القتال دون الكشف عن هويتها.


كما يضم الفيلم عدداً من النجوم، من بينهم آنا كامب، دا فاين جوي راندولف، آنا تشلومسكي، ستيفن دورف، وجاستن هارتلي.


 

تحدثت ويلسون أيضاً عن أحد مشاهدها المفضلة في الفيلم، قائلة:

“أحد أكثر المشاهد التي أشعر بالفخر بها كان عندما رميت سكيناً في الهواء والتقطته بعد دورانه، ومشهد آخر استخدمت فيه مكواة الشعر كما لو كانت سلاحاً قتالياً. شعرت حقاً أنني في قلب الأكشن.”

واختتمت حديثها بالقول: “رغم كل شيء، كانت تجربة مميزة، والحمد لله أنني بخير الآن.”


 

ريبل ويلسون PEOPLE Bride Hard جاستن هارتلي

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