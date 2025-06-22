بحوث المحاصيل الحقلية يناقش سبل التعاون مع مدير مركز الأرز الافريقي

استقبل الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية ،بابوكار ماني مدير مركز الأرز الافريقي لبحث سبل التعاون بين مركز الأرز الافريقي و مركز البحوث والتدريب في الأرز في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين .

حضر الاجتماع الدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد لشؤون البحوث والدكتور صابر صديق المدير التنفيذى لمشروع المزارع الأفريقية يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون البحثي بين مصر القارة السمراء ونقل الخبرات بين الجانبين وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

وقد تناول اللقاء مناقشة الاقتراح المقدم من مدير مركز الأرز الافريقي بعمل ورشة عمل علي المستوى الوزاري و الفني للتعريف بالتجربة المصرية في إنتاج الأرز و كيفية نقل الخبرة المصرية للأشقاء في الدول الأفريقية حيث تعتبر مصر نموذج في إنتاج الأرز من حيث كمية الإنتاج و إنتاجية وحده المساحة و رغبه العديد من الدول الأفريقية في التعاون مع مصر للمساهمة في رفع الإنتاجية في دول القاره السمراء حيث لا يتعدي انتاجيه الهكتار ٢ طن بينما تنتج مصر متوسط ١٠ طن للهكتار .



كمًا ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية و مركز الأرز الافريقي من خلال تبادل المواد الوراثية و الخبراء و اعتبار مصر بوابه للتدريب و رفع قدرات الموارد البشرية للدول الأفريقية .



و شدد مدير المركز الافريقي علي رغبته في نقل النموذج المصري للدول الأفريقية من خلال التعاون المشترك و زيادة حجم التعاون البحثي بين الجانبين .



و من جانبه رحب الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل بالتعاون المقترح و استعداد المعهد من خلال الباحثين والخبراء لمساعدة الدول الأفريقية في تعزيز أنتاج الأرز حتي تصل القاره السمراء لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي و تعزيز الامن الغذائي لدول القاره