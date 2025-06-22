محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من مرانه اليومي.. شاهد

شارك نجم ليفربول محمد صلاح صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر صلاح في الصورة من مرانه اليومي.

وفي نفس السياق، ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.