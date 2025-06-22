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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شادي محمد: الكرة النسائية تطورت بعد ظهور فرق النادي الأهلي

شادي محمد
شادي محمد
ياسمين تيسير

أبدى شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية، تعجبه من عدم اخطار فرق الكرة النسائية حتى هذه اللحظة بموعد إنطلاق الموسم الجديد.

وقال شادي محمد، في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لحد هذه اللحظة لم يتم اخطارنا بموعد بداية الموسم الجديد للكرة النسائية هل ذلك معقول؟.

وأضاف: لا بد من اخطارنا بموعد بداية الموسم الجديد في دوري الكرة النسائية لبداية معسكر الاعداد، والتحضير لذلك.

وتابع: الكرة النسائية بمجرد مشاركة الأهلي الموضوع اختلف، وحققنا طموحاتنا في الكرة النسائية والفترة المقبلة سنعلن عن صفقات قوية.

وأردف: أناشد مسؤولي الكرة النسائية بتغيير لوائح بطولة الدوري للكرة النسائية واتمنى أن يكون هناك نظام وما حققه الأهلي في الكرة النسائية إنجاز وإعجاز.

الاهلي شادي محمد الكرة النسائية

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