أمير هشام :جوارديولا يعطي تعليمات مستمرة لـ عمر مرموش في تدريبات مانشستر

شارك الإعلامي أمير هشام صورة للمدير الفني جوارديولا والنجم المصري عمر مرموش خلال تدريبات مانشستر سيتي.

و علق أمير علي الصورة :"جوارديولا وتعليمات مستمرة لـ عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي".



فشل مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، مُحتلاً المركز الثالث في الدوري. كما فشل في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث خرج على يد ريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وقال جوارديولا للصحفيين يوم السبت: "لقد قلتُ مرارًا إن الموسم لم يكن جيدًا. الفوز بهذه البطولة لن يُغيّر ذلك، لكن تفكيري حاليًا لا يُركّز على الفوز بالبطولة. يُمكننا تمديد فترة وجودنا هنا، والبقاء هنا لفترة أطول". قاد غوارديولا، الفائز بكأس العالم للأندية أربع مرات كمدرب، مانشستر سيتي إلى لقبه العالمي الأول عام ٢٠٢٣، قبل أن تُجدد البطولة لتضم ٣٢ فريقًا وتُقام كل أربع سنوات.

ويملك مانشستر سيتي، الذي تغلب على الوداد البيضاوي المغربي ٢-٠ في مباراته الافتتاحية، فرصة للتأهل إلى دور الـ ١٦ بفوزه على العين الإماراتي، الذي خسر مباراته الأولى أمام يوفنتوس بنتيجة ٥-٠