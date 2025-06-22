روسيا والصين وباكستان يقدمون مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الهجوم الأمريكي على إيران

كشف إعلام روسي عن مصدر مطلع أن روسيا والصين وباكستان قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الهجوم الأمريكي على إيران.

جاء حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتقدمت أيضا الدول الثلاث بمشروع قرار لوقف النار غير المشروط فى الشرق الأوسط.

مصر والسعودية والبحرين

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطى ، مع نظيريه السعودي والبحريني هاتفيا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.

وحسب القاهرة، وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون على أهمية وقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأضافت القاهرة: وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون على ضرورة تجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر.