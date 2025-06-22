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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال شهر .. تحصين 117 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

تحصين طيور
تحصين طيور
محمود زيدان

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ اليوم تحصين ما يزيد على 117 ألفًا و554 طائرًا متنوعًا بلقاحات الدواجن المختلفة ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يونيو 2025.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، ومديري الإدارات الخارجية.

وشملت أعمال التحصين والوقاية التي تمت خلال الشهر الجاري تحصين 35,280 طائرًا بلقاح الجامبورو، و no11,654 طائرًا بلقاح الكوليرا، و470 أرنبًا بلقاح التسمم الدموي الفيروسي، و13,750 طائرًا بلقاح نيوكاسل عضلي، فضلًا عن تحصين 56,400 طائر بلقاح هتشنر.

أشارت المديرية في بيان لها إلى سحب عينات ما قبل البيع من 16 مزرعة، وإصدار 51 تصريحًا لنقل 60 ألف طائر حي، فضلًا عن تطهير 3 أسواق للطيور و9 رياشات لضمان بيئة صحية وآمنة.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ خلو المحافظة من أي بؤر أو اشتباهات بشرية للأمراض الوبائية.

كفر الشيخ تحصين طيور الطيور طب بيطري الطب البيطري أخبار كفر الشيخ

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