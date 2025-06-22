بجمبسوت.. أحدث ظهور لـ رنا سماحة من الإسكندرية

نشرت الفنانة رنا سماحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال من إجازتها الصيفية بالإسكندرية.

وظهرت رنا سماحة، مرتدين جمبسوت لافت باللون الأزرق، وجاء الجمبسوت بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا سماحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون النود اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.