هند الضاوي: مكنتش محضرة حاجة وردي كان عفوي وتلقائي

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الصحفي الإسرائيلي الذي واجهته في المناظرة الأخيرة لم ينجح في إثبات أي حجة مما قاله طوال الحوار، موضحة أن أسلوب الإسرائيليين في التناظر يعتمد على طريقتين: إما التطويل والثرثرة لإرهاق الخصم نفسيًا وذهنيا، أو التطاول الشخصي حين يفشلون في الرد.

وأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2 أن الطرف الآخر لجأ إلى كلمة مسيئة خلال ختام الحلقة التي أذسعت بإحدى الفضائيات؛ ظنًا منه أنها ستفقد توازنها، لكنها كانت مستعدة للرد، مشددة: ردي كان عفوي وتلقائي تمامًا، ومعبّر عن الناس بطريقتنا المصرية البسيطة، والكلمة اللي استخدمها غير مقبولة في مصر إطلاقًا.

وأشارت إلى أن ما حدث جعل الجمهور يشعر بأن ردها كان صادقًا وغير متكلف، قائلة: مكنتش محضرة حاجة، ولا كنت أعرف إنه هيقول الكلمة دي في آخر الحلقة، لكن الرد كان لازم ييجي بنفس اللحظة وبنفس اللهجة اللي تم بيها التطاول.



