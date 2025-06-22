كأس العالم للأندية| ريبييرو: نخوض مباراة بورتو من أجل الفوز

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي سيخوض مواجهة بورتو البرتغالي غدًا من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لتحقيق نتيجة جيدة.

وقال ريبييرو، خلال المؤتمر الصحفي، إن اللاعبين بذلوا مجهودُا كبيرًا في مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي ثم بالميراس البرازيلي، وسيواصل الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت قائمة؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة والصعود للدور القادم.

وشدد على أن الفريق سيلعب مباراة الغد من أجل حلم التأهل للدور المقبل، وهذه هي هوية النادي الأهلي الذي لا يفقد الأمل حتى الرمق الأخير، لقد جئنا إلى أمريكا لتحقيق نتائج جيدة.

وأشار إلى أن المواجهتين السابقتين شهدتا فترات جيدة للفريق، حيث قدم اللاعبون خلالها مستوى جيدًا، ومن الصعب الحديث عن تلك الإيجابيات بسبب عدم تحقيق الفوز.

وواصل: ملف التأهل لم يُغلق بعد، وغدًا سنكون فريقًا قويًّا وسنسعى بكل قوة للتأهل، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن نحقق الفوز، وأنا موجود هنا منذ أسبوعين للتعرف على أسلوب وثقافة اللاعبين، فهم ليسوا راضين عن النتائج الأخيرة، ويعلمون مدى المسئولية التي تقع على عاتقهم.

وزاد: في لقاء إنتر ميامي، فرضنا أسلوبنا في الشوط الأول، وفقدنا ذلك في الشوط الثاني، بينما في مواجهة بالميراس الأمر كان مختلفًا وكانت السيطرة لنا في أغلب الوقت، وكنا الأفضل في الشوط الأول خلال المباراتين ولم نتمكن من فرض السيطرة في الشوط الثاني، الوقت كان ضيقًا للغاية لمعرفة سبب ذلك، لكننا سنعمل على هذا الأمر.

واختتم تصريحاته: الـ 28 لاعبًا الموجودون ضمن قائمة الأهلي كلهم بالنسبة لي لاعبون أساسيون، ولسوء حظنا فقدنا إمام عاشور وطاهر محمد طاهر للإصابة، لكن لدينا عناصر مميزة في الفريق، ولن نحزن كثيرًا بسبب الإصابات والغيابات، وسنتعامل مع هذه الأمور بشكل طبيعي.