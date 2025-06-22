قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصمة في تاريخ الأمم المتحدة..إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بمجلس الأمن وتتوعد بالرد
ممثل الصحة العالمية في مصر: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها
أمريكا تبرر ضرب إيران أمام مجلس الأمن: لحماية إسرائيل ومنع التهديد النووي
السبكي: الأورام السرطانية صداع في رأس أي نظام صحي.. ومصر تعاملت بذكاء
وزير الصحة: المبادرات الرئاسية تقلل معدلات الإصابة بالأمراض وتزيد متوسط الأعمار
مندوب إيران بالأمم المتحدة: واشنطن “ابتكرت ذرائع” لتبرير ضرب المنشآت النووية
بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يهزم باتشوكا بثلاثية في كأس العالم للأندية
كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يوصي بـ 3 أمور
وانت في المصيف .. تتصرف إزاي مع لدغة قنديل البحر ؟
مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إيران لا يمكن أن تتمتع بسلاح نووي
الصحة الإيرانية: الفحوصات البيئية لم تكشف عن أي تلوث إشعاعي
كيف يتعايش المسلم في مجتمعات لا تحب الإسلام؟.. علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية| ريبييرو: نخوض مباراة بورتو من أجل الفوز

خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
إسلام مقلد

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي سيخوض مواجهة بورتو البرتغالي غدًا من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لتحقيق نتيجة جيدة.

وقال ريبييرو، خلال المؤتمر الصحفي، إن اللاعبين بذلوا مجهودُا كبيرًا في مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي ثم بالميراس البرازيلي، وسيواصل الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت قائمة؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة والصعود للدور القادم.

وشدد على أن الفريق سيلعب مباراة الغد من أجل حلم التأهل للدور المقبل، وهذه هي هوية النادي الأهلي الذي لا يفقد الأمل حتى الرمق الأخير، لقد جئنا إلى أمريكا لتحقيق نتائج جيدة.

وأشار إلى أن المواجهتين السابقتين شهدتا فترات جيدة للفريق، حيث قدم اللاعبون خلالها مستوى جيدًا، ومن الصعب الحديث عن تلك الإيجابيات بسبب عدم تحقيق الفوز.

وواصل: ملف التأهل لم يُغلق بعد، وغدًا سنكون فريقًا قويًّا وسنسعى بكل قوة للتأهل، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن نحقق الفوز، وأنا موجود هنا منذ أسبوعين للتعرف على أسلوب وثقافة اللاعبين، فهم ليسوا راضين عن النتائج الأخيرة، ويعلمون مدى المسئولية التي تقع على عاتقهم.

وزاد: في لقاء إنتر ميامي، فرضنا أسلوبنا في الشوط الأول، وفقدنا ذلك في الشوط الثاني، بينما في مواجهة بالميراس الأمر كان مختلفًا وكانت السيطرة لنا في أغلب الوقت، وكنا الأفضل في الشوط الأول خلال المباراتين ولم نتمكن من فرض السيطرة في الشوط الثاني، الوقت كان ضيقًا للغاية لمعرفة سبب ذلك، لكننا سنعمل على هذا الأمر.

واختتم تصريحاته: الـ 28 لاعبًا الموجودون ضمن قائمة الأهلي كلهم بالنسبة لي لاعبون أساسيون، ولسوء حظنا فقدنا إمام عاشور وطاهر محمد طاهر للإصابة، لكن لدينا عناصر مميزة في الفريق، ولن نحزن كثيرًا بسبب الإصابات والغيابات، وسنتعامل مع هذه الأمور بشكل طبيعي.

خوسيه ريبييرو ريبييرو النادي الأهلي الأهلي بورتو البرتغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

مصر تتولي نائب رئاسة الاتحاد الدولي للغاز

مصر تتولى رسميًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز لأول مرة في تاريخها

صورة أرشيفية

الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

ترشيحاتنا

حادث ميكروباص

إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأرض زراعية بالصف

جثة - أرشيفية

تدخل لفض مشاجرة بين نجل عمه وآخر.. مقـ.تل شاب في حلوان على يد عاطل

الحادث

مصرع شخص صدمته سيارة في شارع المقريزي بمصر الجديدة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. 5 أعراض لأمراض الكلي أطعمة توقف عن تناولها فورا تسبب أمراض البروستاتا.. ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

فيديو

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد