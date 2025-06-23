أصبحت أيقونة ثقافية.. بطلة ديزني توضح دورها في هاي سكول ميوزيكال

كشفت الممثلة الأمريكية آشلي تيسديل، في حديث خاص لمجلة “بيبول”، عن رؤيتها لشخصية “شارباي إيفانز” التي أدّتها في سلسلة “هاي سكول ميوزيكال”، مؤكدة أنّ الشخصية لم تكن تمثّل الفتاة الشعبية في المدرسة كما قد يعتقد البعض، بل كانت “ملكة الدراما”، وهو ما أضفى طابعًا فكاهيًا على الدور.

وقالت تيسديل، البالغة من العمر 39 عامًا، إنها أدّت الدور وكأن شارباي هي الفتاة الأكثر شهرة في المدرسة، مضيفةً أن المخرج كيني أورتيغا عزز هذا الإحساس في أدائها، مما جعلها تعيش الشخصية على هذا الأساس. وأضافت أنّ زوجها علّق على الأمر بقوله إن الطرافة الحقيقية في الأداء كانت نابعة من اعتقادها العميق بأن الشخصية مشهورة، رغم أنّها لم تكن كذلك في السياق الفعلي للأحداث.





وأشارت تيسديل إلى أنّ شخصية شارباي لا تزال تحظى بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنّها أصبحت “أيقونة ثقافية” تظهر باستمرار في الميمات والتعليقات الساخرة، وتلقى إعجابًا متجدّدًا من الجمهور.





وتحدّثت تيسديل عن سعادتها بكونها جزءًا من أكثر من عمل ناجح حظي بانتشار واسع في الثقافة الشعبية، منها دورها الصوتي في مسلسل “فينيس آند فيرب”، مؤكدةً أنها تشعر بالفخر لكونها اختيرت لأداء هذه الشخصيات التي ما زالت حاضرة في أذهان الجمهور.





يُذكر أن سلسلة “هاي سكول ميوزيكال” تُعدّ من أنجح أفلام قناة “ديزني” الأصلية، وقد حقّق الجزء الثالث من السلسلة، الذي عُرض في دور السينما عام 2008، أكثر من 250 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، مسجّلًا بذلك أعلى افتتاح لفيلم موسيقي في تاريخه آنذاك.



