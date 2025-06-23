مؤتمر صحفي يتحول إلى ساحة مشادة قبل نزال القرن بين كانيلو وكروفورد

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال المرتقب بين النجم المكسيكي كانيلو ألفاريز وخصمه الأمريكي الشرس تيرينس كروفورد حالة من الفوضى، بعد اندلاع مشادة عنيفة بين الطرفين على المنصة، ما استدعى تدخل رجال الأمن لاحتواء الموقف.





مواجهة منتظرة في قلب لاس فيجاس



أقيم المؤتمر الصحفي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، بهدف الترويج للنزال الكبير بين البطل العالمي متعدد الألقاب كانيلو ألفاريز، الذي يهيمن على الوزن المتوسط، والمقاتل الأمريكي كروفورد، بطل الوزن welterweight وصاحب سجل احترافي حافل.

تصاعد التوتر وخروج الأمور عن السيطرة

رغم الأجواء الرسمية التي سادت بداية المؤتمر، إلا أن التوتر بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ خلال اللحظات الأخيرة، خاصة خلال المواجهة التقليدية وجهًا لوجه بين الملاكمين. حيث تبادل الطرفان الكلمات النارية، وبدأت المشادة حين وجّه كروفورد كلمات استفزازية إلى كانيلو، الذي لم يتردد في الرد بتعليقات ساخرة.



تدخل أمني وفوضى إعلامية

تعاظم التصعيد دفع رجال الأمن إلى التدخل السريع للفصل بين الملاكمين ومنع تطور الموقف، بينما شهدت القاعة حالة من الارتباك وسط وسائل الإعلام، في مشهد غير مألوف لمثل هذه المؤتمرات.

نزال الحسم يلوح في الأفق

رغم التوتر الذي طغى على المؤتمر، لا يزال عشاق الملاكمة حول العالم يترقبون هذا النزال التاريخي، الذي يُعد من أبرز مواجهات العام. ويأمل الجميع أن تكون المواجهة داخل الحلبة أكثر انضباطًا وتركيزًا، حيث يسعى كل من كانيلو وكروفورد لتأكيد هيمنته على عرش الملاكمة العالمية.



