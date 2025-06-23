ديفيد بيكهام يهنئ الأمير ويليام بعيد ميلاده الـ43

احتفل نجم كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام بعيد ميلاد صديقه الأمير ويليام، أمير ويلز، الذي أتم عامه الـ43 يوم السبت 21 يونيو 2025، بنشر صور نادرة لهما على حسابه في إنستجرام.





شارك بيكهام، البالغ من العمر 50 عامًا، صورتين على خاصية القصص (Instagram Stories). ظهرت الصورة الأولى من عام 2010 خلال زيارتهما إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وكتب عليها: “عيد ميلاد سعيد الأمير ويليام x”.





أما الصورة الثانية، فجمعت بين بيكهام والأمير ويليام أثناء مصافحتهما في حفل جوائز البافتا في فبراير 2024، وكتب عليها: “عيد ميلاد سعيد ”.



تأتي هذه التهنئة بعد أيام فقط من إعلان الملك تشارلز الثالث، والد الأمير ويليام، عن إدراج ديفيد بيكهام في قائمة المُكرّمين لنيل لقب فارس (Knighthood)، تقديرًا لمسيرته في الرياضة ومساهماته في خدمة المجتمع البريطاني.





بيكهام عبّر عن مشاعره تجاه هذه اللحظة بمشاركة صورة له مع والدته أثناء تناولهما الغداء في مطعم “Tony’s Pie and Mash” بلندن، يوم 16 يونيو، وكتب: “أمي بكت عندما وصلت، وبكت أثناء الغداء، وبكت عندما كنت أغادر… لحظة مميزة لنا جميعًا ”.

من جانبها، نشرت فيكتوريا بيكهام، زوجته وأم أبنائه الأربعة (بروكلين، روميو، كروز، وهاربر)، رسالة دعم مؤثرة بعد إعلان التكريم، ووصفت زوجها بـ”فارسها في الدرع اللامع”، مشيدة بتفانيه تجاه بلده، وعائلته، وكل من حوله.





لم يكن بيكهام الوحيد الذي هنأ الأمير ويليام، فقد نشرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، صورة مبهجة لزوجها برفقة كلاب العائلة وكتبت: “عيد ميلاد سعيد! مع الحب من C, G, C, L, أورلا والجراء ”، في إشارة إلى نفسها وأطفالهم الثلاثة: الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لويس.



كما نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية تهنئة خاصة من الملك تشارلز لابنه البكر، مرفقة بصورة له وهو يجلس وسط حقل أخضر.



