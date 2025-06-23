إسرائيل تستهدف مجمع بارشين العسكري وطهران تعلن إسقاط مسيرة هجومية

شهدت إيران فجر الاثنين تصعيدًا جديدًا في الهجمات الجوية الإسرائيلية، مع استهداف مجمع بارشين العسكري جنوب شرق طهران، في ضربة قالت مصادر إسرائيلية إنها تستهدف بنية تحتية مرتبطة ببرنامج طهران النووي، بينما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجمات وإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية متطورة.

وكشفت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من أجهزة الأمن عن تعرض منطقة بارشين لقصف جوي إسرائيلي، وهي منطقة تضم مجمعًا عسكريًا ضخمًا لطالما ارتبط في التقارير الغربية بمحاولات إيران تطوير تقنيات نووية ذات طابع عسكري.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن هذا المجمع يُعتقد أنه احتضن سابقًا تجارب تتعلق بالغلاف التفجيري التقليدي المرتبط بإنتاج الأسلحة النووية.

وفي تأكيد رسمي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع الإيرانية، مؤكداً أن العملية اعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة. وأوضح الجيش في بيانه أن "نحو 20 طائرة مقاتلة إسرائيلية شنت هجمات مركزة على مواقع عسكرية داخل إيران"، مستهدفة منشآت لتخزين وإطلاق الصواريخ، إلى جانب مواقع اتصالات متعلقة بالأقمار الصناعية ومنشآت للرادارات العسكرية.

الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى

بالتزامن مع هذه الضربات، أفادت وسائل إعلام محلية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كرج الواقعة غرب طهران، للتصدي لهجمات إسرائيلية أخرى. وسمع سكان العاصمة أصوات انفجارات قوية في عدد من المناطق، في وقت تصدت فيه الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف وصفتها بـ"المعادية" فوق سماء طهران ووسط البلاد.

وفي تطور لافت، أعلنت مصادر محلية في محافظة مركزي وسط إيران عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرميس 900"، وهي طائرة مسيرة هجومية متطورة تُستخدم في مهام الاستخبارات والهجوم وتنتمي إلى منظومة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري نجحت في إسقاط الطائرة قبل أن تتمكن من تنفيذ أي عملية هجومية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن الحطام تم جمعه وسيتم عرض الصور والفيديوهات الخاصة به أمام وسائل الإعلام قريبًا، في رسالة واضحة من طهران بأنها قادرة على التصدي للهجمات الجوية الإسرائيلية.