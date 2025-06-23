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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم ولن يملي علينا أحد شروطه

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائب وزير الخارجية الإيراني، قال “سنواصل تخصيب اليورانيوم وليس لأحد أن يملي علينا ما يجب فعله”.

 قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده: إن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن أي عدوان على إيران سيقابل برد حاسم كما حدث في السابق.

وأضاف نصير زاده في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم بحق إيران تلقوا ردًا قاسيًا، وهذه المرة لن تكون مختلفة. نحن نقاتل اليوم من أجل النصر، ولن نسمح بأي مساس بسيادتنا أو تهديد لأمننا القومي".

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة الإيرانية “على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد”.

إيران القاهرة الإخبارية وزير الخارجية الإيراني الخارجية

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