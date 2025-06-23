غدًا.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

صرح د سيد خليفه نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بعقد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد بالقاهرة خلال الفتره من 24 -26 يونيو علي هامش الدورة الثانية للملتقي الدولي ( الزراعة الذكية الخضراء) اجروتيك 2025 .



وسوف يناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الانشطه والفاعليات التي تمت تنفيذها في مصر وبعض البلدان الأفريقية وكذلك خطة العمل خلال الفترة القادمة وانتخاب هياكل الاتحاد للدورة القادمة وقيام أعضاء المكتب التنفيذي بزيارات ميدانية لبعض المزارع التي تستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة وكذلك زيارة لبعض المصانع التي تنتج بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي.



وأوضح خليفة بأن اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة تم تأسيسه بموافقة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في عام 2020 كمجتمع مدني زراعي يضم المنظمات الزراعية والجمعيات والمرأة الريفية وشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة ومقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة -جمهورية مصر العربية.



ويضم الاتحاد حاليا 27 منظمة ونقابة زراعية يمثلون 27 دولة أفريقية ممثلين لكافة المناطق الجغرافية بأفريقيا ( شمال وغرب وشرق ووسط وجنوب أفريقيا ).