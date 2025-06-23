باحث: نتنياهو يريد جر المنطقة إلى كارثة لتخليص نفسه من الملاحقة السياسية والقضائية

أكد الدكتور طه عودة أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو، يريد جر المنطقة الى كارثة وفوضى لتخليص نفسه من الملاحقة السياسية والقضائية، وأيضًا المشكلات الداخلية لديه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن ما يقوله الرئيس الأمركي ترامب، يختلف عن الاشياء التي يقوم بتنفيذها، وأن هذا الأمر متكرر في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن دخول أمريكا في هذه الحرب بين إيران وإسرائيل، وضرب أمركيا لبعض المناطق بإيران، قد ينتج عنها تصعيد جديد، وأن هذا لا يخدم الكثير، بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هناك خطوات سريعة من قبل الدول العربية، وعلى رأسهم مصر والسعودية وقطر، من أجل الوصول لاتفاق، وتوقف ما يحدث.