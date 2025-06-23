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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية وجبارة.. اعرف مزايا OPPO K13x 5G

مواصفات و مميزات Oppo K13x 5G
مواصفات و مميزات Oppo K13x 5G
لمياء الياسين

 كشفت Oppo اليوم عن هاتفها الذكي K13x 5G في الهند. يُعد هاتف K13x 5G أقوى هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس في فئته.

أما عن تصميم الهاتف فهو يعد مقاوم للتلف بزاوية 360 درجة  كما أنه مزود بحماية Gorilla Glass 7i للشاشة، ومقاوم للغبار والماء بتصنيف IP65. إليك أهم المواصفات والسعر.

مواصفات و مميزات Oppo K13x 5G
 

يأتي هاتف Oppo K13x 5G بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة وبدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة السطوع إلى 1000 شمعة .
يعمل هاتف K13x 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت. 

يمكن للمستخدمين توسيع مساحة التخزين عبر بطاقة microSD. يعمل الهاتف بنظام ColorOS 15.1 المبني على نظام أندرويد 15. ويدعم هاتف K13x بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 45 واط.

مواصفات أوبو K13x 5G
 

فيما يتعلق بالتصوير، يتميز هاتف K13x 5G بكاميرا خلفية مزدوجة، رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى مساعدة بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل في فتحة عدسة الكاميرا الأمامية. وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع الجانبي، وشريحتي اتصال، وشبكات الجيل الخامس، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB-C أما عن سعر Oppo K13x 5G في الهند وتوافره


يتوفر هاتف Oppo K13x 5G بثلاثة إصدارات: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 11,999 روبية، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 12,999 روبية، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 14,999 روبية. سيُطرح للبيع ابتداءً من 27 يونيو 2025.

هاتف Oppo K13 5G شبكات الجيل الخامس هاتف ذكي ذاكرة وصول عشوائي ذاكرة تخزين

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