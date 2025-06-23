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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: جمعية الأورمان تجري 12,781 عملية عيون للمرضى

اجراء عمليات الرمد
اجراء عمليات الرمد
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ وإجراء جمعية الأورمان 12,781 عملية عيون للمرضى غير القادرين والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية، وذلك تحت إشراف المديرية، فى إطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الغربية. 

جهود محافظ الغربية 

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، وإشراف ومتابعة حسناء ابراهيم، وكيل وزارة تضامن الغربية.

دعم الأسر والعائلات 

وأكدت حسناء ابراهيم وكيل وزارة التضامن، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية ، أجرى الكشف الطبي على عدد (49,847) مريض واجراء عدد (12,781) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية ، وتسليم عدد (13,967) نظارة طبية .

إجراء عمليات الرمد 

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات إجراء عمليات الرمد المياه البيضاء طنطا المحلة

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