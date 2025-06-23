أحمد حسن يكشف مصير مدرب بيراميدز

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مصير المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع بيراميدز.

وكتب أحمد حسن: إدارة بيراميدز تتمسك باستمرار يورشتيتش مع الفريق في الموسم المقبل ورفض رحيله بعد تلقيه بعض العروض.

وكان قد كشف مصدر بنادي بيراميدز، في تصريحاته عن مصير المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قائلًا، أن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الموسم الجديد.

وشدد المصدر أن إدارة النادي نجحت في تجديد عقد المدرب مع الفريق لمدة موسم، وسيقود السماوي بالموسم المقبل.

وربطت تقارير صحفية، اسم المدرب الكرواتي بالتدريب في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد، حيث أكدت أن المدرب تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن.