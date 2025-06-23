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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا حرام.. طرح أحدث أغاني راشد الماجد

راشد الماجد
راشد الماجد
سعيد فراج

طرحت الشركة المنتجة، أغنية الفنان راشد الماجد، الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد. 

وتقول كلمات أغنية يا حرام لـ راشد الماجد:

ياحرام الدنيا دارت فينا

وانتهى كل اللي بيني وبينه 

يازماني كيف أرجعه ؟

وعيني ماضل بيها دمعة ! 

والله لو ندري ولا حبّينا 

ياحرام اللي مضى 

من عمرنا .. يرجع مُحال 

كيف غاب بهالسهولة ؟

كل شيء اصبح خيال ! 

كان لعيوني ضوا 

وكان لأنفاسي هوا 

روحي و روحه سوا 

وقلبي من قلبه أرتوى

ودي أناديله وأصيح 

ارجع تعال بأعلى صوت

والله إني في غيابك 

ياحبيبي راح أموت 

وين أنته بأي مكان ؟

وين وداك الزمان ! 

ومنهو نسّاك الحنان ؟

دنيا مافيها أمان

راشد الماجد - أنا استسلمت

وفي أول يونيو الجاري، طُرحت أغنية أنا استسلمت للفنان راشد الماجد، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

أغنية أنا استسلمت لـ راشد الماجد، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان عبد المنعم العامري، توزيع سيروس. 

راشد الماجد - نصي الأجمل 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان راشد الماجد الجديدة التي تحمل اسم “نصي الأجمل”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية “نصي الأجمل” لـ راشد الماجد، من كلمات: الأمير فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي: زيد نديم. 

أغاني راشد الماجد

في شهر سبمتبر الماضي، تم طرح أغنية “كيف أنسى” لـ راشد الماجد، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

ألبوم راشد الماجد

يتضمن ألبوم راشد الماجد، 14 أغنية متنوعة جميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء البارزين، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان راشد الماجد الجديد، أول 4 أغانٍ من الألبوم الذي يحمل اسم “استحالة”، ضمن موسم الصيف.

وجاءت أولى أغاني ألبوم راشد الماجد، الجديد كما يلي:

  • على مقام الغلا، من كلمات مساعد الشمراني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سايروس.
  • مدي بساطي، من كلمات نزار قباني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي يحيى الموجي.
  • أحد يدور لك خطأ، من كلمات محمد بن فطيس، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي زيد نديم.
  • استحالة، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سيروس. 

 

أغاني راشد الماجد

وقبل عام، استقبل الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “تمر جرحي”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى.

أغنية “تمر جرحي” لـ راشد الماجد، من كلمات: محمد عبد الرحمن، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: المايسترو وليد الفايد.

في شهر فبراير 2023، طرح الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “وينه”، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية “وينه” لـ راشد الماجد، من كلمات: فاروق عبد الله، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي: زيد نديم.

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