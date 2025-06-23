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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جينيفر أنيستون تعترف: “أنا مدمنة عمل”

جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون
شروق سلامة

في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن صراعها مع تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ووصفت نفسها بأنها “مدمنة عمل”، خاصة بعد “بضع سنوات مكثفة” من العمل المتواصل.


 

وقالت أنيستون (56 عامًا)، الحائزة على جائزة الإيمي والغولدن غلوب وSAG، إنها لا تجد وقتًا كافيًا لنفسها وسط جدول أعمالها المزدحم في هوليوود. وأضافت:

“أجبر نفسي الآن على أن أسافر وألا أعمل، لأننا في النهاية نصل لنقطة يصبح فيها العمل بلا جدوى إن لم يكن لدينا تجارب حياتية رائعة نعيشها.”


وأشارت أنيستون، التي تستعد حاليًا للموسم الرابع من مسلسلها الناجح The Morning Show، إلى أنها تحاول تعلم كيفية الانفصال المؤقت عن العمل، حتى على المستوى الرقمي:

“أحاول بشدة أن أتعلم كيف أضع ردًا تلقائيًا على الإيميلات والرسائل النصية، يكون مثل: (أنا مختفية للأبد، كلّمني في ديسمبر).”

ورغم شهرتها واستمرارها في العمل منذ انطلاقتها مع مسلسل Friends في التسعينات، أكدت أنيستون أن “أجمل يوم إجازة” بالنسبة لها هو اليوم الذي لا يحتوي على أي التزام:

“يومي المثالي هو جدول فارغ تمامًا. لا يوجد فيه شيء، ثم أبدأ في تحديد كيف سيبدو هذا اليوم خطوة بخطوة.”


 

وأكدت أنيستون أهمية الاعتناء بالنفس في هذه المرحلة من حياتها:

“هناك الكثير من الأشياء البشعة والسيئة التي تحدث، لذلك من الضروري أن نتذكر أيضًا الجمال والإيجابية التي لا تزال موجودة في هذا العالم.”


 

تأتي تصريحاتها بالتزامن مع إطلاق حملة جديدة تتعاون فيها مع Smartwater، والتي تعكس توجهها المتزايد نحو الحياة المتوازنة والصحة النفسية.


 

PEOPLE جينيفر أنيستون الغولدن غلوب

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