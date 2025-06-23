الزمالك يقترب من الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد استعدادا للموسم المقبل

تسابق إدارة نادي الزمالك الزمن لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفاً لأيمن الرمادي الذي رحل عن منصبه رغم تتويجه بلقب كأس مصر 2024-2025 على حساب بيراميدز.

وكشفت تقارير، أنه جرى الاستقرار على هوية المدرب الجديد، مع الالتزام بالتكتم الشديد على تفاصيل المفاوضات إلى حين الانتهاء من توقيع العقود بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الإعلان عن اسم المدير الفني سيتم قبل انطلاق فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تنطلق استعدادات الزمالك للموسم المقبل مع بداية شهر يوليو، تمهيداً لخوض منافسات الدوري المصري الذي ينطلق في شهر أغسطس القادم.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الزمالك برصد ميزانية مالية مستقلة للفريق الأول لكرة القدم بعيداً عن بقية الألعاب الرياضية بالنادي، بهدف تعزيز قدرات الفريق على المنافسة محلياً وقارياً في الموسم الجديد، وتشمل هذه الميزانية أيضاً الراتب المخصص للمدير الفني الأجنبي المرتقب.