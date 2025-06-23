هل يبدأ أشرف بن شرقي؟ التشكيل المتوقع للأهلي أمام بورتو

يستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر غد الثلاثاء، بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

التشكيل المتوقع للنادي الاهلي

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - يحيى عطيه الله

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حمدي فتحي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - وسام بن علي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي الأمريكية؛ استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا خفيفًا؛ من أجل تجهيزهم بشكل جيد، كما حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا لمواجهة بورتو.