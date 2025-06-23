المصري البورسعيدي يعلن تعيين نبيل الكوكي مديرا فنيا

أعلن نادي المصري البورسعيدي، تعيين التونسي نبيل الكوكي، المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، مديراً فنياً، خلفاً لميمي عبد الرازق.

وكان قد أعلن المصري البورسعيدي، خوض تدريباته في الموسم الجديد داخل مدينة بورسعيد، حيث يتدرب على ملعب الأكاديمية بمدينة بورفؤاد خلال الموسم.

ويعود المصري البورسعيدي للتدرب في بورسعيد لأول مرة منذ موسم 2018/2019.

ويأتي ذلك تزامنا مع الاستمرار في بناء إستاد النادي المصري الجديد والذي يقام بنفس مكان الملعب القديم.

وأنهى المصري الدوري بالموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.