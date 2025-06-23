إمام عاشور يدعم الأهلي قبل مواجهة بورتو في مونديال الأندية

وجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، رسالة دعم لفريقه قبل مواجهة بورتو البرتغالي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك إمام عاشور ستوري عبر حسابه على انستجرام، للفريق داعيا بالتوفيق.

ستوري إمام عاشور

ويستعد النادي الأهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وسط حضور جماهيري مرتقب وأجواء مشحونة بالحسابات المعقدة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية