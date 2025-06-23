رابطة الأندية تغلظ عقوبة الانسحاب من الدوري.. تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، استقرت على تعديل بند الانسحاب في لائحة الدوري للموسم الجديد، ما يمنع أي ناد من وضع الظروف الطارئة حجة الانسحاب من أي مباراة في المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك اتجاه كبير داخل رابطة الأندية، على تغليظ عقوبة الانسحاب من الدوري، منعا لتكرار ما حدث من الأهلي في الموسم المنقضي".

وأكمل:" رابطة الأندية، تلقت توصيات ومقترحات الأندية خلال الفترة الأخيرة، وسيتم الإعلان عن اللائحة الجديدة للدوري في الموسم المقبل، خلال الأيام المقبلة، وقد تدعوا الرابطة لمؤتمر صحفي من أجل الكشف عنها في وسائل الإعلام".