الزمالك يوافق على رحيل حسام أشرف.. بهذه الشروط

أفاد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك أبدى موافقته على رحيل اللاعب حسام أشرف خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولكن بشرط وصول عرض رسمي يليق باللاعب والنادي.

وأكد هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار الفضائية، أن الزمالك لا يعتزم التفريط في أي من لاعبيه مجانًا، حيث يحرص النادي على تحقيق الاستفادة المادية من أي صفقة رحيل.

لا رحيل مجاني في الزمالك

أوضح هشام أن إدارة الزمالك متمسكة بالحصول على مقابل مادي مناسب نظير التخلي عن خدمات أي لاعب، وهو ما تم التأكيد عليه في حالة حسام أشرف، مشيرًا إلى أن النادي يسير بخطة واضحة لتقوية صفوفه مع الحفاظ على التوازن المالي.

اتجاه لإعارة اللاعب “إيشو

وفي سياق آخر، كشف هشام عن وجود نية داخل نادي الزمالك لإعارة اللاعب الشاب “إيشو” خلال الموسم المقبل، من أجل منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات اللازمة. وأشار إلى أن الجهاز الفني ولجنة الكرة ترى أن إعارة اللاعب ستكون مفيدة لمسيرته وتطوره الكروي، خصوصًا في ظل المنافسة القوية على المراكز داخل الفريق.

طلائع الجيش مهتم بضم إيشو

واختتم هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن نادي طلائع الجيش أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع إيشو على سبيل الإعارة. وأضاف أن النادي العسكري يعتبر اللاعب من العناصر الواعدة التي يمكن أن تقدم إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد



