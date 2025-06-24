الدفاعات الإيرانية تعلن أسقاط درون إسرائيلية من طراز "هيرمز" في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "هيرمز" أثناء تحليقها في أجواء العاصمة طهران.

ونشرت وسائل الإعلام لقطات مصورة تظهر اشتعال جسم على الأرض، قالت إنه حطام الطائرة الإسرائيلية بعد إصابتها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، عقب 12 يومًا من التصعيد العسكري المتبادل.

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار سيبدأ على مرحلتين: تمتد المرحلة الأولى لمدة 12 ساعة، على أن يُعتبر الصراع منتهيًا رسميًا بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تمثل نهاية لحرب كادت أن تمتد لسنوات وتدمّر منطقة الشرق الأوسط بأسرها، لكنه شدد على أن الطرفين أظهرا "القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء" لوضع حد لهذا النزاع.

وعبّر عن تهنئته لكل من إسرائيل وإيران على توصلهما إلى هذه النتيجة، مؤكدًا أن العالم سيحيي رسميًا نهاية الحرب في غضون ساعات.