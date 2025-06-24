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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة عن لقطة التسلل الشهيرة: استخدمها البعض بتركيب صوت مختلف عليها

أفشة
أفشة
حمزة شعيب

عبر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن خيبة أمله عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد التعادل المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في المواجهة التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات.

وفي تصريحات إعلامية لقناة "إم بي سي مصر"، تحدث أفشة بصراحة عن تفاصيل الأداء في البطولة وأسباب الإخفاق، حيث قال:
"في المباراتين الأولى والثالثة ضد إنتر ميامي وبورتو أهدرنا فرصاً كثيرة جداً، وكان بالإمكان تحقيق الفوز، لكن التوفيق لم يحالفنا في اللحظات الحاسمة، بينما في مباراة بالميراس تراجع مستوانا في الشوط الثاني بعد أداء جيد في البداية."

وأضاف: "خرجنا من البطولة ونحن نشعر بالحزن، كنا نطمح لإسعاد جمهور الأهلي الذي كان ينتظر تأهل الفريق للدور التالي، لكن للأسف لم ننجح في تحقيق ذلك، وأعتذر لهم جميعاً."

وأشار أفشة إلى الانتقادات المتواصلة التي تطاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:"اليوم شاركت لمدة 8 دقائق، ومررت الكرة عشر مرات وأخطأت مرة واحدة فقط، لكن هناك من يركز على الخطأ ويتجاهل الباقي. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت في مصر ساحة سلبية للغاية، لكنها لا تؤثر علي ولن أنجرف خلفها."

وفيما يخص الصورة التي انتشرت له مؤخراً في لقاء بالميراس والتي أثارت جدلاً واسعاً، أوضح أفشة:"أعرف أن هناك من يتربص ببعض اللقطات ويستغلها بشكل ساخر أو سلبي، وأنا أتعامل مع الأمر بروح رياضية، فمن الطبيعي في كرة القدم أن تكون في القمة أحياناً وتواجه النقد في أحيان أخرى."

كما علق على الفيديو المتداول له أثناء توجيه التعليمات لزملائه بين الشوطين قائلاً:" لقطة الفيديو التي قمت فيه بتوجيه اللاعبين بين شوطي مباراة بالميراس إستخدمها البعض وتم تركيب صوت مختلف عليها والبعض يري أفشة دمه خفيف واتحمل النقد البناء.

واختتم حديثه قائلاً:"طوال ست سنوات مع الأهلي حققت العديد من الإنجازات وسأسعى لتحقيق المزيد مستقبلاً، خرجنا من البطولة ونحن نشعر بخيبة الأمل، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم."

يذكر أن الأهلي أنهى مشواره في مونديال الأندية بنقطتين، بعد تعادلين مع إنتر ميامي وبورتو وخسارة من بالميراس، ليودع البطولة رفقة الفريق البرتغالي.

الأهلي كأس العالم للأندية أفشة

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