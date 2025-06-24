فى عيد ميلادها.. تغريد فهمي تكشف سر وفاة زيزي مصطفى

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة تغريد فهمي، والتي ولدت في 24 يونيو 1965، حيث قدمت عددا من الأعمال الفنية الناجحة على الرغم من ظهورها فى أدوار ثانوية.

تغريد فهمي، بدأت مشوارها الفني عام 2002 ، وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها سوق الخضار وحضرة المتهم أبي وزهرة وأزواجها الخمسة والباطنية.

تغريد فهمي ، من مواليد الإسكندرية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وإلى جانب نشاطها الفني فهي عضو بجمعية لرعاية دار الأيتام وأطفال الشوارع.

واشتهرت بتقديم أدوار الأم ، حيث نجحت في تقديم الأدوار الشعبية كما تميزت في تقديم دور الأم الأرستقراطية.

تغريد فهمي تكشف سر وفاة زيزي مصطفي

من ناحية أخرى ، حلت الفنانة تغريد فهمي، ضيفة برنامج "المنسي" المذاع على قناة “هي”، وتحدثت عن علاقتها بالفنانة الراحلة زيزي مصطفى.

وقالت تغريد فهمي: "زيزي مصطفى ودلال عبد العزيز من أكثر الفنانات اللي كانوا قريبين مني جدا، زيزي مصطفى كانت حبيبتي أوي ومكنتش بتسيبني ولا كنت بسيبها لحد لما توفت كنا صحاب جدا".

وتابعت: "زيزي مصطفى توفت بسبب فنانة موجودة دلوقتي .. كانت متجوزة الفنان يسري مصطفى وكانت قاعدة معاه فترة طويلة وهو مريض في المستشفى، ولما ربنا شفاه وشد حيله الفنانة دي خطفته من زيزي واتجوزته، وزيزي مقالتش وبقينا أنا وهي بس اللى عارفين، والفنانة دي كانت بتدخل بيت زيزي مصطفى قبل ما تخطف جوزها ، والموضوع ده أثر عليها وانهارت لما بقى الموضوع اتعرف وزعلت جدا".

كما أكملت: “زيزي كانت ساكنة في أرض الجولف، وقالت لي مش عارفة أعمل إيه مع يسري مصطفى، ولقيته ندم جدا على إنه اتجوز عليها، وقال لي كنت كل لما أدخل البيت ألاقي زيزي مصطفى قدامي على الشاشة”.

واختتمت: "زيزي حكت ليا إن يسري قال لها: ربنا عاقبني إن الممثلة اللي اتجوزتها كانت بتدعي عليا في الفجر، وهي كانت متجوزاني علشان يشغلها، ولما معملش اللى هي عايزاه تركته، وبدأت تشتغل لوحدها".