شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة

طالب ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بتطبيق استراتيجية متكاملة تشمل تحسين كفاءة المحطات وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة بالتوازي مع خطط الحكومة لمواجهة انقطاع الكهرباء.

وأكد الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، على ضرورة زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، لتقليل الاعتماد على الغاز ومحطات الطاقة التقليدية والضغط على موارد العملة الأجنبية.

وأشار الجمل إلى أنه وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي وُضعت خلال عام 2018، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 من 27% من النفط والغاز، و 5% طاقة كهرومائية، و16% من الطاقة الشمسية، و14 % من الرياح، و29 % من الفحم، و9% من الطاقة النووية.

وشدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة بتقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدعم نموه وتوفير الطاقة بأسعار معقولة لا سيما، وأن مصر تتمتع بمقومات طبيعية تساعدها على التوسع في الطاقة المتجددة.

وأكد أن الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية سيسهم بشكلٍ إيجابي في الحد من انقطاعات الكهرباء في مصر.

وأشار إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2035، بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد الحرص على توفير كميات الغاز اللازمة للعمل على عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف.

وقال رئيس الوزراء "أننا ملتزمون بسداد مستحقات الشركات الاستثمارية العاملة في مجال حقول البترول والغاز الطبيعي".