خالد عبدالغفار: الصحة كانت ولا زالت حجر الأساس في مسيرة التنمية الشاملة

قال وزير الصحة خالد عبد الغفار، إن مؤتمر أفريقيا للصحة اصبح له مكانه عالية للطب بين الدول، وذلك برعاية واضحة من قبل الرئيس السيسي لكل الخطوات التي اتخذت لدعم الصحة في أفريقيا.





وأضاف "خالد عبد الغفار"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن مصر وبالشراكة مع الأشقاء نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة للغاية في القطاع الطبي، متابعا: الصحة كانت ولا زالت حجر الأساس في مسيرة التنمية الشاملة، ولا يمكن أن يكون هناك تقدم او استقرار دون أنظمة صحية شاملة وعادلة تشمل الجميع.



وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.

