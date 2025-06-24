عبدالغفار: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضع الصحة ضمن أولوياتها

قال وزير الصحة خالد عبد الغفار، إن الذكاء الاصطناعي يعد مستقبل العالم خلال الفترة القادمة ليس فقط في مجال الصحة بل في كافة المجالات، مشددا على أن من لم يلحق بركاب الذكاء الاصطناعي كـ تعليم سيفقد وظيفته أمام من سيتعلم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "خالد عبد الغفار"، خلال كلمته بمؤتمر أفريقيا للصحة، أن مصر لديها بنيه تحتية قوية وضخمة لتحليل البيانات الضخمة، مشددا على أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024/2030 تضم جزء كبير عن الذكاء الاصطناعي.



وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي تضع كافة المحاور والصحة من ضمن الأولويات داخل أجندتها، مؤكدا على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة ولكنه ركيزة أساسية لحوكمة الابتكار وجودة الرعاية.

