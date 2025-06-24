تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بـ عين شمس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمه محاكم العباسية، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 28 يونيو.

التنقيب غير المشروع عن الآثار

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط عاطل أثناء قيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الأرضي.

وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 2 متر وعمق 3 أمتار"، وضبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب –هاتف محمول، "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.