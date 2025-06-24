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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر عن أليو ديانج: يجب التمسك به ولا يوجد بالدوري المصري مثيل له

ديانج
ديانج
باسنتي ناجي

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه بـ لاعب وسط الأهلي أليو ديانج بمباراة الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"ديانج لاعب وسط الاهلي ، يجب التمسك بة لايوجد بالدوري المصري مثيل له، إعارته من أخطاء كولر  التي لا تغتفر".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة  4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتبادل تريزيجيه وزيزو التسديدات على مرمى بورتو لكن بدون إتقان أمام المرمى.

وحصل زيزو على ركلة جزاء سددها وسام أبو علي في مرمى بورتو البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني تسجيل 3 أهداف سريعة وفي أقل من دقيقتين

وسجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ورد وسام أبو علي سريعا بهدف مميز في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد عرضيه مميزة من محمد هاني.

وعادل فريق بورتو وسجل الهدف الثالث سامو أومورودين في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتعادل بورتو البرتغالي بالهدف الرابع في الدقيقة 89 عن طريق بيبي.

الأهلي أهدر عدد كبير من الفرص الغريبه أمام المرمى بشكل غريب سواء من جانب بن شرقي أو قفشة أو جراديشار أو زيزو الجميع شارك في إهدار الفرص.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي 
الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا 
الوسط : حمدي فتحي  محمد علي بن رمضان 
تحت المهاجم : الشحات  ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو 
المهاجم : وسام أبوعلي .

ديانج الاهلي فرج عامر

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