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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السبكي : Africa Health ExCon 2025 الحدث الصحي الأكبر والأهم في القارة

Africa Health ExCon 2025
Africa Health ExCon 2025
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025»، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشاركة الهيئة هذا العام تأتي من خلال جناح ذكي ومبتكر يستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة، خاصة في مجالات الصحة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الذكي للمستشفيات، إلى جانب إبراز إنجازات الهيئة في التحول الرقمي ودعم التصنيع المحلي للأدوية والتجهيزات الطبية.

مستقبل الرعاية الصحية

وأوضح السبكي أن جناح الهيئة سيضم عروضًا تفاعلية تحاكي مستقبل الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي، مثل "الغرفة الغامرة" و "طاولة تفاعلية ذكية" و"الشاشات التفاعلية الدائرية" و"جناح الذكاء الاصطناعي" ، بما يعكس الطفرة التكنولوجية التي تشهدها منشآت هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، داعيًا مرتادي المعرض لزيارة جناح الهيئة بـ Hall 1 c3.

وأشار السبكي إلى أن مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا" يمثل منصة استراتيجية هامة لاستعراض النجاحات الوطنية في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، إلى جانب كونه فرصة مثالية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الطب والدواء والتكنولوجيا الصحية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما في ظل ما حققته مصر من إنجازات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة خلال فعاليات المعرض والمؤتمر تعتزم عقد عدد من اللقاءات الثنائية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركاء دوليين، إضافة إلى تنظيم والمشاركة بجلسات حوارية متخصصة وورش عمل تسهم في مناقشة سبل دعم التصنيع المحلي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الصحية بالقارة السمراء.

هذا، وتستضيف الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،  النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health  ExCon 2025» بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD)، ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الرابعة من المعرض أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية وعالمية، بحضور أكثر من 42ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في أكثر من 21 جلسة حوارية وتخصصية وورش عمل تغطي موضوعات حيوية بما في ذلك، الصحة الرقمية، البحث والتطوير، الأنظمة الذكية، والتصنيع المستدام.

Africa Health ExCon 2025 الرعاية الصحية الابتكار الصحة الإفريقية مصر

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